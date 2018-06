Marques Mendes: Pensão de Jardim Gonçalves "não é eticamente aceitável"

Luís Marques Mendes afirmou esta noite, no seu comentário habitual na SIC, que a pensão mensal de 167.000 euros de Jardim Gonçalves, ex-presidente do BCP, parece uma questão de somenos mas não é.

No seu entender, "esta questão não é de legalidade. É de moralidade. Esta pensão milionária até pode ser legal, mas é absolutamente imoral".

"Num banco que teve prejuízos brutais; que teve de recorrer a ajudas do Estado; que teve cortes salariais e rescisões de contratos; haver alguém a receber uma pensão mensal de 167 mil euros é qualquer coisa de obsceno e escandaloso", sublinhou.

E prosseguiu: "Jardim Gonçalves recebe por dia cerca de 5.500 euros. Mais do que muitos pensionistas recebem por ano. Isto não é eticamente aceitável. É mesmo uma afronta à generalidade dos portugueses".

Para o ex-dirigente do PSD, "uma pessoa com a responsabilidade social de Jardim Gonçalves devia tomar a iniciativa de acordar com o banco uma redução da sua pensão".

"Se o não fizer, merece certamente uma censura ética e moral. São situações destas que geram revolta e tentações de populismo", apontou o comentador político.

O Expresso avançou este sábado, 2 de Junho, que o BCP contesta a pensão de 167.000 euros do seu ex-presidente, mas que o Tribunal de Sintra decidiu a favor de Jardim Gonçalves – sendo que o banco vai recorrer para o Tribunal da Relação.

Segundo o mesmo jornal, a decisão do Tribunal de Sintra foi tomada no início de Maio e confirmou ao ex-presidente do BCP a pensão milionária e o pagamento de várias despesas, como segurança, carro e motorista.