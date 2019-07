Os requerimentos para a bonificação ao abono de família aumentaram desde que a possibilidade de aceder a esta quantia mensal Fonte oficial sublinhou ainda que é da "total responsabilidade" dos médicos atestar a deficiência e se esta tem efeitos para o desenvolvimento da criança. "Não cabe aos serviços da Segurança Social contestar pareceres clínicos", frisou a mesma fonte.Os requerimentos para a bonificação ao abono de família aumentaram desde que a possibilidade de aceder a esta quantia mensal pela necessidade de utilizar óculos foi posta a circular nas redes sociais.

Meia centena de médicos pediram há uma semana "uma definição clara e urgente" do âmbito de aplicação da bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência, avança o jornal Público esta terça-feira, 30 de julho. Na sequência do aumento de casos de pedidos de subsídio por necessidade de utilizar óculos, os médicos denunciam que este apoio também tem sido atribuído por problemas de saúde igualmente comuns, como a asma, problemas dermatológicos, dentários ou psicológicos.Segundo o matutino, o ministério de Vieira da Silva ainda não deu resposta aos médicos. Mas reconheceu ao jornal que foi registado "um acréscimo localizado" deste tipo de requerimentos, pelo que o Instituto da Segurança Social "está a averiguar as causas desse aumento e identificará as medidas que venham a ser necessárias e ajustadas".