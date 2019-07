O coordenador do programa eleitoral e responsável pelo gabinete de estudos do PS, João Tiago Silveira, disse ao Público que "a criação do vale de pagamento de óculos destina-se a todas as crianças e jovens até aos 18 anos e pessoas com mais de 65 anos, desde que beneficiários do Rendimento Social de Inserção". Esta medida só servirá nos casos em que "a necessidade de uso de óculos tenha sido prescrita em consultas do SNS".





O programa eleitoral do PS contém mais medidas na área da saúde. Segundo o jornal Público, tais passam pela criação de consultas de ginecologia e pediatria nos centros de saúde, unidades móveis de saúde para os territórios de baixa densidade e vales de pagamento para óculos de crianças e jovens até aos 18 anos e pessoas com mais de 65 anos que recebam Rendimento Social de Inserção.