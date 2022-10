Pensões da banca já esgotam 80% de fundos entregues em 2011

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O regime que enquadra ex-funcionários bancários que ficaram sob a Segurança Social após a transferências de fundos de pensões privados da banca a favor do Estado, em 2011, já consumiu quatro quintos das verbas recebidas, e que permitiram nesse ano a Portugal cumprir as metas orçamentais acordadas com a troika.





...