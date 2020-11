PS cede ao PCP e propõe salário a 100% em todos os tipos de lay-off

A nova versão do PS sobre a proposta que inicialmente só abrangia o chamado “apoio à retoma” prevê agora que também o lay-off clássico do Código do Trabalho e o lay-off simplificado sejam pagos a 100%.

