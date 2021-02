Quanto recebem os trabalhadores independentes no novo apoio? Já há um simulador

Trabalhadores a recibos verdes, sócios-gerentes, trabalhadores do serviço doméstico e outros precários podem a partir de segunda-feira, dia 8, candidatar-se ao Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores Independentes (AERT).

O CoLABOR – Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Protecção Social, criou um simulador acessível através do endereço: https://datalabor.pt/produtos/apoio-extraordinario-rendimento-trabalhadores.

Seguindo os passos indicados é possível saber o valor que receberá da Segurança Social e durante quanto tempo. Frederico Cantante, do CoLABOR, afirmou ao Público que o objetivo do simulador é "simplificar e facilitar o conhecimento dos cidadãos".





O CoLABOR elaborou ainda uma publicação de síntese e análise às medidas extraordinárias de resposta à crise sanitária, onde apresenta casos hipotéticos elegíveis para o AERT.

Aprovado no Orçamento do Estado para 2021, o AERT unifica vários apoios. Segundo o Governo, é uma das medidas temporárias de resposta social à covid-19 com mais peso orçamental.

No site da Segurança Social também é possível consultar as regras do apoio.