Segurança Social perde trabalhadores no período de pressão da pandemia

São apenas menos oito funcionários do que no ano anterior, mas o suficiente para interromper em 2020 a recuperação do número de trabalhadores da Segurança Social, que tinha começado em 2016. E logo no ano em que este organismo viveu sobre maior pressão para operacionalizar os apoios da pandemia.

De acordo com o balanço social do Instituto de Segurança Social, noticiado pelo DV esta segunda-feira, 12 de abril, no final de 2020 havia 8.188 trabalhadores contratados e 380 prestadores de serviços. As contratações diminuíram 26% em 2020 face ao ano anterior, com as admissões por concurso a integraram apenas 404 funcionários. Incluindo outras modalidades, entraram 788 pessoas com contrato e 23 com avença.

Por outro lado, a Segurança Social perdeu 796 pessoas no ano passado, das quais 444 eram contratadas e 207 estavam em comissão de serviço. A aposentação foi o principal destino destas pessoas, com o número de trabalhadores a ir para a reforma (255) a representar um aumento de 38% em relação ao ano anterior.

A mesma publicação sublinha que os encargos totais com pessoal baixaram residualmente (-0,1%), num total de 216,2 milhões de euros em 2020. Neste ano em que aumentaram as solicitações junto da Segurança Social, as horas extraordinárias dispararam 41%, significando um custo acrescido a rondar os 70 mil euros face a 2019.





A ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, calculou que desde março de 2020 foram abrangidas 2,8 milhões de pessoas pelos apoios da Segurança Social atribuídos no âmbito da pandemia, num total de 3.341 milhões de euros, incluindo isenções e dispensas contributivas.