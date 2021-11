Consulta pública do plano estratégico da PAC arranca com atraso

O Ministério da Agricultura decidiu adiar o prazo do início da consulta pública do plano estratégico da Política Agrícola Comum (PAC) do início desta semana, dia 15, para dia 19. A informação é confirmada pelo próprio gabinete da ministra Maria o Céu Albuquerque ao Público.





O ministério justificou ao jornal a alteração da data com "a agenda do Conselho de Agricultura e Pescas (AGRIFISH) que se realiza durante a próxima segunda-feira, dia 15, em Bruxelas" e "onde se fará a análise da situação do mercado europeu e internacional dos produtos agrícolas no contexto do atual aumento dos custos dos fatores de produção".





Segundo o gabinete de Maria do Céu Albuquerque, a governante só regressa a Lisboa no dia 16, daí que só a partir dessa data possa participar na reunião plenária global com a confederações agrícolas, para apresentar o documento que irá para consulta pública.





O programa estratégico da PAC é aguardado com expectativa pelo setor agrícola e agro-florestal.