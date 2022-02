Agricultores à deriva sem milagre da chuva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dos prados às pastagens, às culturas, de cereais, legumes ou frutos – os efeitos da atual seca sentem-se em toda a linha e um pouco por todo o país. A agricultura e a pecuária vivem um cenário dramático que arrisca tornar-se catastrófico, com a ausência de chuva, os níveis muito baixos de humidade no solo e as reservas insuficientes em muitas barragens a redundarem numa tempestade perfeita.Segundo o Instituto Portuguê...