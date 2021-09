Agricultura tem 8 milhões para bolsa de ideias contra alterações climáticas

O objetivo do Ministério da Agricultura é financiar o desenvolvimento de soluções que ajudem ao combate às alterações climáticas. Até abril do próximo ano serão lançados mais nove avisos, no âmbito do PRR, para o setor agrícola.

