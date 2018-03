Águas de Março expulsam seca de Portugal

As chuvas invulgares deste mês operaram uma autêntica revolução no diagnóstico de seca do país. No final de Fevereiro, mais de 80% do território estava em seca severa; a meio do mês de Março, só 21% ainda tem seca fraca. Assim se vê a diferença que a chuva faz.

Na música celebrada por Elis Regina, em 1974, as águas de Março fecham o Verão. Em Portugal, em 2018, as águas de Março fecham o Inverno e dão uma promessa de vida a todo o país.





Segundo o boletim sobre a situação de seca meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disponibilizado esta sexta-feira, 16 de Março, o elevado nível de precipitação ao longo da primeira quinzena de Março fez desaparecer todas as situações de seca extrema e moderada que há uma semana ainda subsistiam em 9% do território nacional - interior norte, de Trás-os-Montes, a zona de Beja, no Baixo Alentejo, e uma outra no sotavento algarvio, litoral Norte e no Baixo Alentejo e Algarve.

Agora, existem apenas alguns focos de seca fraca no litoral Norte, no Baixo Alentejo e no Algarve. "A 15 de Março de 2018, 80% do território já não se encontra em seca meteorológica e apenas de 21 % está em seca fraca", lê-se no boletim. Na "classe normal" estão 21% do território, 51% encontra-se no nível de "chuva fraca" e 7% em "chuva moderada".





Para se ter uma ideia da transformação extraordinária operada pelas chuvas de Março basta ver que no final de Fevereiro 83,1% do país estava em seca severa e 1,3% em seca extrema.





Chuva recorde





Como qualquer português terá constatado, os níveis de precipitação têm sido, de facto muito elevados para esta época do ano, em absoluto contraste com o que aconteceu durante quase todo o Inverno. "O valor médio da quantidade de precipitação de 1 a 15 de Março […] é cerca de 3 vezes o valor médio mensal, sendo já o 9.º maior valor para o mês de Março desde 1931 e o 3.º mais alto desde 2000", descreve o IPMA. "Em grande parte das regiões do interior e na região do Vale do Tejo", continua o instituto, "os valores registados nesta 1.ª quinzena excedem já quatro vezes o valor médio do mês".