Capoulas Santos acredita que chuvas vão contribuir para "ano agrícola normal"

Apesar da situação de seca que se alastrou à generalidade do território nacional, o ministro da Agricultura mostra esperança de que as chuvas do presente mês poderão proporcionar "um ano agrícola normal" ou até "mais do que isso".

"Enfim, o pior que nos poderia acontecer agora, e perdoem-me a ironia, é que a chuva continuasse de tal modo persistente que viesse causar dificuldades às culturas de primavera-verão que vão iniciar-se dentro de pouco tempo, como o tomate e as hortícolas", assinalou.



Contudo, "se tal não suceder, como parece ser previsível", Capoulas Santos disse estar convicto de que "a precipitação caída não só resolveu o problema da alimentação animal, porque com as temperaturas a subirem e com esta humidade os pastos vão crescer muito rapidamente", como também "o problema do abeberamento animal, pois praticamente todas as charcas e reservatórios estão a transbordar, mesmo no sul do país".



Além disso, sublinhou, a precipitação registada foi "muito importante para as culturas permanentes -- a vinha, o olival, os pomares --, que, com esta chuva, viram carregada a quantidade adequada de humidade no solo".



"Portanto, acho que se a situação climática continuar nestes termos, acho que poderemos vir a ter um ano agrícola normal, e gostaria até que pudesse ser mais do que isso", concluiu.

