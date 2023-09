Bulgária restringirá importação de sementes de girassol da Ucrânia

Leia Também Kiev apresenta queixa à OMC de três países da UE por embargo a cereais

Leia Também Hungria e Polónia desafiam UE e prolongam restrições a importação de cereais da Ucrânia

Leia Também UE anuncia fim das medidas restritivas sobre trânsito de cereais ucranianos

A Bulgária anunciou hoje que vai limitar a importação de sementes de girassol da Ucrânia, numa tentativa de acalmar o descontentamento dos agricultores, após a decisão do executivo búlgaro de não estender o veto às importações agrícolas ucranianas."Terei uma conversa telefónica com o primeiro-ministro ucraniano [Denys Shmygal] para lhe explicar que hoje negociámos com os manifestantes uma quota para a Bulgária", disse o primeiro-ministro búlgaro, Nikolai Denkov."Num futuro próximo não permitiremos a importação de girassóis da Ucrânia", disse o chefe do Governo numa conferência de imprensa em Sófia, depois de manter negociações durante várias horas com representantes dos manifestantes, juntamente com os ministros da Agricultura e das Finanças da Bulgária.Denkov assegurou que a Bulgária pedirá à Comissão Europeia (CE) que altere o montante da compensação financeira aos agricultores afetados pela guerra na Ucrânia, enquanto o Governo aprovará na quarta-feira os auxílios estatais aos agricultores.Centenas de produtores de cereais com 600 tratores reuniram-se hoje à entrada de Sófia, para exigir ao Governo búlgaro a prorrogação da proibição de importação de cereais da Ucrânia.Os agricultores diziam estar prontos para bloquear o centro de Sófia com os seus tratores, em resposta à recente decisão do Parlamento de acabar com as restrições às importações de trigo, milho, sementes de girassol ou outras matérias-primas da Ucrânia.Por outro lado, a Hungria anunciou hoje que vai prolongar a proibição de importações de cereais da Ucrânia em conjunto com a Roménia e Eslováquia, seguindo a decisão da Polónia, mas a Bulgária vai sair do acordo e suspender a medida.Em abril, a União Europeia (UE) autorizou cinco Estados-membros (Bulgária, Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia) a proibir a comercialização de trigo, milho, colza e sementes de girassol ucranianos no seu território, desde que isso não impedisse o trânsito dos cereais para outros países.A medida destinou-se a proteger os agricultores destes países, que culpavam estas importações pela queda dos preços nos seus mercados locais.As proibições expiram na próxima sexta-feira, segundo o calendário definido então por Bruxelas, mas Hungria e Polónia querem prolongá-las até ao final do ano.A Ucrânia tornou-se completamente dependente de rotas na UE para as suas exportações de cereais depois de a Rússia ter abandonado unilateralmente em julho o acordo de exportação que tinha permitido a Kiev enviar os seus produtos agrícolas em segurança para países de África e da Ásia através do Mar Negro.No entanto, os Governos da Polónia, Hungria, Roménia, Bulgária e Eslováquia têm estado sob pressão dos respetivos setores agrícolas, que criticaram o facto de esta medida concedida à Ucrânia colocar as suas produções em risco.