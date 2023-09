Varsóvia deixa de fornecer armas a Kiev

Leia Também Bulgária restringirá importação de sementes de girassol da Ucrânia

O primeiro-ministro polaco revelou hoje que o seu país deixou de fornecer armas a Kiev, para se concentrar no seu próprio armamento - isto horas depois das palavras do presidente ucraniano sobre o veto polaco aos cereais da Ucrânia."Já não transferimos armas para a Ucrânia, porque nos armamos com as armas mais modernas", frisou Mateusz Morawiecki quando questionado por um jornalista sobre o apoio militar e humanitário da Polónia à Ucrânia, apesar do conflito sobre os cereais.O primeiro-ministro não disse quando é que a Polónia - que é um dos maiores fornecedores de armas da Ucrânia - as deixou de fornecer, nem se esta decisão teve algo a ver com o conflito em torno dos cereais ucranianos."Estamos principalmente concentrados na modernização e no armamento rápido do exército polaco, para que se torne um dos exércitos terrestres mais poderosos da Europa, e num espaço de tempo muito curto", apontou.Mateusz Morawiecki destacou ainda que o centro militar localizado na cidade de Rzeszow, no sudeste do país, por onde passam equipamentos ocidentais destinados à Ucrânia, está a funcionar normalmente.As autoridades polacas convocaram hoje o embaixador ucraniano em Varsóvia, Vasil Zvarich, em protesto contra as palavras de Volodymyr Zelensky, sobre o veto de cereais da Ucrânia, numa escalada de críticas entre os dois países.O Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou que o seu objetivo é responder às palavras de Zelensky, que afirmou durante a sua visita a Nova Iorque por ocasião da Assembleia-Geral das Nações Unidas que "alguns países estão a ajudar a preparar um palco para o surgimento de um ator de Moscovo".Em resposta, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ameaçou hoje, em declarações ao canal polaco Polsa, adicionar mais produtos à lista de importações ucranianas bloqueadas se Kiev "intensificar o conflito" sobre esta questão.O chefe do executivo polaco publicou ainda um vídeo nas suas redes sociais em que recordou que o seu país "foi o primeiro a fazer muito pela Ucrânia" e por isso espera que os seus interesses sejam compreendidos e promete defendê-los "com toda a determinação".A Polónia, juntamente com a Hungria e a Eslováquia, decidiu prorrogar unilateralmente a proibição de importação de produtos agroalimentares da Ucrânia, depois de Bruxelas ter levantado as restrições impostas a pedido destes países em 15 de setembro.Em resposta, a Ucrânia apresentou na segunda-feira uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC), o que, comentou hoje Morawiecki, "significa apenas que alguém, neste caso o lado ucraniano, não compreende a desestabilização [a entrada de produtos ucranianos] no mercado agrícola polaco.A escalada verbal entre a Polónia e a Ucrânia intensificou-se com o discurso na terça-feira do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante a reunião da Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova Iorque.Mais tarde, o Presidente polaco Andrzej Duda respondeu a estas declarações, dizendo à imprensa que "qualquer pessoa que já tenha participado no resgate de uma pessoa que se afoga sabe que é extremamente perigoso e pode arrastá-la até às profundezas".