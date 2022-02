Capoulas Santos: "muito foi feito" para combater a seca

Não havendo "soluções mágicas" para evitar um fenómeno da natureza como a seca ou para eliminar totalmente os seus efeitos, o antigo ministro da Agricultura Capoulas Santos defende que se deve "relativizar" um problema com o qual "os portugueses e os agricultores estão confrontados desde sempre".



Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o deputado sustenta, aliás, que "muito tem sido feito" para minimizar o impacto e dá como exemplo o Alqueva, "o maior investimento público alguma vez feito em Portugal", graças ao qual "parte substancial do Alentejo tem os problemas resolvidos".



Para o ex-governante, "não há grande capacidade de inovação" em termos de respostas imediatas e é preciso "cautela" na hora de olhar para o problema. "O Governo tem certamente a questão sobre controlo e as medidas irão sendo adotadas - sempre assim foi - à medida que as circunstâncias o exigirem", afirma.



Já sobre eventuais ajudas ao setor, Capoulas Santos aponta ser preciso "um ponto de equilíbrio" entre o que Estado pode dar e o que os agricultores necessitam: "Obviamente que para recebe é sempre pouco; para os contribuintes ou para o governo que os represente, é sempre muito".



"É nesse ponto de equilíbrio que as sucessivas crises têm sido ultrapassadas e esta sê-lo-á também e o meu desejo é que o seja tão rapidamente possível com as chuvas de primavera que, espero, não tardem em chegar", reforça.