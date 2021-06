Captura de sardinha em Portugal pode aumentar para até 30.000 toneladas

"Estamos em condições de aumentar de 10.000 toneladas para perto das 30.000 toneladas em Portugal. As opções vão ainda ser acordadas com Espanha, uma vez que o manancial é comum", anunciou, em conferência de imprensa, Ricardo Serrão Santos.As capturas de sardinha em Portugal e Espanha não devem ultrapassar as 40.434 toneladas este ano, recomendou hoje o Conselho Internacional para a Exploração do Mar."Quando o rendimento máximo sustentável foi alcançado, as capturas em 2021 poderão ser de, no máximo, 40.434 toneladas", lê-se no parecer do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES, na sigla em inglês, ou CIEM em português).Classificando a sardinha como um "recurso extremamente relevante para Portugal", o governante indicou que a avaliação científica revelou uma recuperação da biomassa reprodutora para 451.000 toneladas, acima das 344.000 toneladas de 2020 e das 120.000 toneladas de 2015.No entanto, o titular da pasta do Mar ressalvou que, apesar das melhorias registadas, é importante manter a sustentabilidade do recurso, enaltecendo ainda o contributo do setor das pescas para os resultados hoje divulgados.Para Ricardo Serrão Santos, as recomendações científicas mostram que "a estratégia adotada por Portugal e Espanha na gestão dos recursos saiu reforçada".O diálogo com Espanha prossegue agora para definir as exatas possibilidades de pesca para os dois países.De acordo com a secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, a negociação será entre as 27.000 e as 30.000 toneladas, uma vez que Portugal é responsável por 66,6% da quota de pesca da sardinha, enquanto Espanha fica com os restantes 33,3%."Este limite corresponde a mais do dobro do que tínhamos no ano passado. Para o setor, pescadores, indústria, Governo e cientistas é uma excelente notícia", afirmou.Teresa Coelho lembrou ainda que só foi possível alcançar esta evolução devido ao esforço do setor e ao incremento da investigação, decidido pelo executivo em 2016.Presente na mesma sessão, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Miguel Miranda, considerou que este é o fim de um "processo complicado que durou vários anos".O responsável do IPMA sublinhou ainda que a "viabilidade do sistema" não deve ser esquecida e que a gestão do recurso continuará a ser "competente e baseada na ciência".A pesca da sardinha reabriu em 17 de maio, após quase sete meses de interdição, com um limite de 10.000 toneladas até julho.A revisão hoje apresentada pelo ICES surge em resposta a um pedido, realizado em fevereiro, pelos governos de Portugal e Espanha.