Estratégia nacional de segurança alimentar "tem de ser revista" e dirigida a consumidores

O Ministério da Agricultura e da Alimentação diz que o desperdício alimentar "ocorre maioritariamente ao nível dos agregados familiares", pelo que a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ENSANP), "inicialmente mais direcionada para os operadores, tem de ser revista e mais dirigida para os consumidores".Essa conclusão decorre do primeiro relatório de monitorização da ENSANP, agora terminado pelo Governo, o qual será apresentado e analisado na próxima reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSANP), agendada para 30 de outubro.Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, pelo Dia Mundial da Alimentação, a tutela liderada por Maria do Céu Antunes indica que este relatório, "incididindo sobre quatro eixos que fazem parte desta estratégia, conclui que, num cenário em que a segurança alimentar está mais ameaçada, a cadeia agroalimentar não só assegurou o normal funcionamento, como também registou melhorias"."Provas disso passam, entre outros factos, por, globalmente, não se ter verificado praticamente nenhuma alteração ao nível do grau de organização destes setores entre 2020 e 2021; por, em 2020, a produção aquícola total em Portugal ter sido de 16.999 toneladas, traduzindo-se num aumento de 19%, face a 2019; e por, em 2021, se ter verificado um acréscimo de 98% nos produtos salvos de desperdício face a 2020, com a comercialização de mais de 24.427 toneladas de produtos que estavam prestes a atingir a data de validade. Estes números comparam com 2020, ano em que se evitou o desperdício de 12.300 toneladas, mais 17% do que em 2019", assinala o ministério.Assim, em face dos dados apurados que revelam que que "o desperdício ocorre maioritariamente ao nível dos agregados familiares", a ministra da Agricultura e da Alimentação aponta que" a estratégia nacional dedicada ao tema, inicialmente mais direcionada para os operadores, tem de ser revista e mais dirigida para os consumidores"."A educação alimentar tem de ser alvo de uma aposta reforçada", frisa Maria do Céu Antunes.Por outro lado, estes dados "corroboram o empenho dos setores da agricultura e das pescas na garantia da nossa segurança alimentar", aos quais a ministra deixa, por isso, "mais uma vez, uma palavra de reconhecimento e gratidão".Este relatório será entregue ao CONSANP, que corresponde a uma plataforma interministerial e de participação da sociedade civil, "a qual tem como objetivos contribuir para a definição de uma visão integrada das matérias relativas à segurança alimentar e nutricional, garantindo a convergência e a coerência, bem como a participação social no âmbito da adoção dos respetivos instrumentos e contribuir para a concretização do Direito Humano à Alimentação Adequada".