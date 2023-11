FIPA: Abrandamento das exportações belisca expectativas de faturação da indústria agroalimentar

Além do abrandamento das vendas ao exterior, o presidente da FIPA, Jorge Henriques, chama a atenção para "dificuldades" no plano interno, em face da "diminuição do poder de compra", visível designadamente numa menor taxa de conversão: ou seja, as pessoas vão mais às compras, mas adquirem menos.

