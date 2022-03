FIPA aplaude inclusão de Alimentação no Ministério da Agricultura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) vê como "um sinal positivo" o facto de, na orgânica do novo Executivo, o Ministério da Agricultura passar a ser também da Alimentação.





Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, a FIPA aplaude a criação do Ministério da Agricultura e da Alimentação, sublinhando que a mudança "vem reconhecer a importância da cadeia de produção alimentar e dar resposta ao desafio já lançado pela federação para um compromisso nacional para a indústria agroalimentar".

"A inclusão da Alimentação na titularidade de um ministério vem ao encontro das propostas que a FIPA tem vindo a apresentar, por considerarmos essencial a valorização do setor agroalimentar em virtude da sua forte contribuição tanto para a economia nacional como para a sociedade", afirma o presidente da FIPA, Jorge Tomás Henriques, citado na mesma nota.

"O recente cenário inflacionista e de disrupção no âmbito das matérias-primas alimentares e fatores de produção - agravado pelo impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia - veio evidenciar a relevância da cadeia agroalimentar nacional", pelo que "a criação deste ministério é um sinal positivo e esperamos agora uma abordagem estrutural que abarque as diversas vertentes territoriais, logísticas, económicas e diplomáticas para solidificação de uma estratégia que promova a competitividade do setor e, acima de tudo, a soberania alimentar nacional", reforça.