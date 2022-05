Governo lança Observatório de Preços face a tendência inflacionista dos bens alimentares

O Ministério da Agricultura e da Alimentação vai lançar um Observatório de Preços para dar resposta "à atual conjuntura de aumento de custos e de fatores de produção que se traduzem numa tendência inflacionista dos bens alimentares".



O anúncio foi feito em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, pelo ministério liderado por Maria do Céu Antunes que assim "pretende assegurar que os preços dos bens alimentares ao consumidor cumprem os racionais e fundamentos de mercado, e não movimentos especulativos ou desagregados da respetiva transmissão de custos ao longo da cadeia agroalimentar".



Designado de "Nacional é Sustentável", o Observatório de Preços prevê criar, na fase de arranque, um projeto-piloto "com produtos representativos do cabaz alimentar, o que vai permitir o conhecimento dos preços destes produtos em todas as fases da formação de valor".



A iniciativa ficará a cargo do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, devendo a Autoridade de Gestão do PDR 2020 abrir um aviso, no âmbito da Rede Rural Nacional, com vista ao seu financiamento, explica o Governo.



"É essencial garantir o pleno funcionamento da cadeia de valor agroalimentar, de forma a assegurar um abastecimento adequado aos consumidores, e garantir que a remuneração dos fatores de produção permite aos agricultores a obtenção de níveis de rendimento justos de forma a manter a sua atividade, sem comprometer a capacidade de abastecimento de alimentos às populações", reforça o Ministério da Agricultura e da Alimentação na mesma nota.