Cabaz de bens alimentares essenciais encarece 6,75 euros numa semana

Os preços dos produtos alimentares continuam a trajetória ascendente. No intervalo de apenas uma semana, um cabaz de 63 bens alimentares essenciais, monitorizado pela Deco Proteste, encareceu 6,76 euros, ou 3,47%, no intervalo de apenas uma semana.Contas feitas desde 23 de fevereiro, um dia antes da guerra na Ucrânia, o preço do cabaz aumentou 18,05 euros - ou 9,83% de 183,63 para 201,68 euros, de acordo com os dados compilados pela organização de defesa do consumidor.bens como peru, frango, pescada, carapau, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.A Deco Proteste tem disponível um simulador , que permite calcular o preço médio por produto e assim fazer as contas ao cabaz.Mas os aumentos são diferenciados, assinala a Deco Proteste, apontando que há produtos que registaram subidas de dois dígitos em apenas uma semana. A título de exemplo, refere, entre 6 e 13 de abril, o preço da pescada fresca teve um incremento de 64%, o equivalente a mais 4,07 euros.Também os preços da curgete e dos cereais de trigo, arroz e aveia integrais aumentaram significativamente: 23% (mais 0,52 cêntimos) e 15% (mais 0,36 cêntimos), respetivamente."Se analisarmos exclusivamente as categorias de produto com maior subida de preço entre 6 e 13 de abril, a carne e o peixe são as que mais se destacam, com incrementos de 11,78% e 17,74%, respetivamente", indica, dando conta de que estas tinham sido já as categorias com os maiores aumentos na semana anterior.