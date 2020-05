Os preços também "baixaram 30 a 40%".



Apesar das quebras, o administrador disse hoje que não tem planos para redução do número de trabalhadores, estando pelo contrário a recrutar em alguns setores para colmatar os funcionários que continuam em casa a cuidar dos filhos, na sequência do encerramento das escolas.



Em resultado da diminuição de novos doentes e dos planos de redução do confinamento em alguns países, o grupo conseguiu retomar as exportações na semana passada.



Em meados de março, aquando do início da pandemia em Portugal, o grupo registou um aumento de 30% na produção para responder à procura, sobretudo dos supermercados.



Nas suas fábricas, o grupo implementou várias medidas para contenção da pandemia entre os seus 2.800 trabalhadores, distribuídos por várias unidades do país, entre as quais a obrigatoriedade de medir a temperatura de cada um à saída das instalações, além do uso generalizado de máscaras e desinfetantes.



Em algumas unidades do grupo, os turnos aumentaram de dois para três para alternar os horários de trabalho e evitar uma maior concentração de trabalhadores e foram adotadas distâncias mínimas entre trabalhadores.



A fábrica da Avibom e a empresa Valouro, ambas em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, possuem, respetivamente, 280 e 140 trabalhadores e são as unidades do grupo com maior número de funcionários.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.063 pessoas das 25.524 confirmadas como infetadas, e há 1.712 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

