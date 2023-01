Ministra da Agricultura garante pagamentos em dia mas gostava que fossem "mais céleres"

A ministra da Agricultura garante que não há atrasos nos pagamentos aos agricultores, mas reconhece que não é o ideal. "Gostaríamos de ser mais céleres, gostaríamos de ter outras medidas", afirmou Maria do Céu Antunes na entrevista Conversa Capital, que poderá ser lida na edição do Negócios de segunda-feira."Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance", ressalva, no entanto, a ministra. "A conclusão que chego é que estamos a fazer o nosso melhor".A ministra diz ainda que percebe as críticas em relação à lentidão nos procedimentos administrativos. "Eu gostava de dizer, por exemplo, que quando somos acusados de ter um excesso de burocracia, eu própria também acho que existem muitos procedimentos que podiam ser mais simples", lamenta Maria do Céu Antunes. "Não posso é esquecer que tenho um conjunto de regulamentação comunitária da qual eu não posso fugir", diz ainda.Em todo o caso, considera que tem havido evolução nesta matéria: "Pela primeira vez na história da Política Agrícola Comum, e pelas minhas mãos, nós temos a aplicação de custos simplificados, por exemplo, a renovação do parque de tratores foi feita em custos simplificados. O aviso que abrimos para a construção de charcas dentro das explorações agrícolas foi feito em regime de custos simplificados", afirma a governante.