Nova área da Marina de Lagos prevê investimento de 12 milhões, incluindo contrapartidas para a pesca

A Docapesca e a Marlagos assinaram, esta terça-feira, um contrato de concessão para uma nova área da Marina de Lagos que prevê um investimento de 12,2 milhões de euros na construção de infraestruturas, dos quais, 2,3 milhões vão resultar em contrapartidas para o setor das pescas.Em comunicado, enviado às redações, o Ministério da Agricultura e da Alimentação, que tem a tutela das pescas, indica que a nova área na Marina de Lagos, concessionada pelo prazo de 50 anos, ocupa um total de 64.820 metros quadrados, englobando uma área terrestre, onde serão implantados um clube de iates, um estacionamento para 108 embarcações em seco e um estacionamento para 75 viaturas, e outra destinada ao parqueamento de aproximadamente 100 embarcações de recreio com dimensões superiores a dez metros."Este projeto impacta de forma muito positiva a oferta náutico-turística, aumentando a notoriedade de Lagos e do Algarve enquanto destino com oferta qualificada de turismo e as contrapartidas de 2,3 milhões de euros para a pesca profissional, relativas à instalação de novos pontões flutuantes para 50 embarcações e à construção de 30 novos armazéns de aprestos no porto de pesca, permitem, melhorar as condições de trabalho e de segurança de pescadores e armadores", diz a secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, que homologou o contrato, citada na mesma nota.Além disso, serão ainda consideradas como contrapartidas, a instalação de novos pontões flutuantes para o estacionamento de 170 embarcações locais, exclusivos para residentes no concelho de Lagos, que, segundo o Governo, "darão resposta às necessidades dos praticantes de pesca lúdica, e de 40 embarcações de atividades marítimo-turísticas", sendo de destacar ainda a "relocalização dos cais flutuantes para estacionamento das embarcações do Clube de Vela de Lagos".Além do contrato de concessão, foram também assinados dois protocolos de cooperação: um primeiro celebrado entre a Docapesca e o Município de Lagos, que visa operacionalizar cedências recíprocas de gestão de áreas do domínio público marítimo; e um segundoque envolve a Docapesca e a Associação de Armadores da Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio, tendo em vista a reorganização do porto de pesca, refere o ministério.