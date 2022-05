Portugal de fora do top 10 da pecuária na União Europeia

A União Europeia (UE) fechou 2021 com uma população pecuária estimada em 142 milhões de suínos, 76 milhões de bovinos, 60 milhões de ovinos e 11 milhões de caprinos, mas Portugal continua a figurar pouco acima do meio da tabela no que toca à criação de gado das duas principais espécies.



Dados publicados, esta terça-feira, pelo Eurostat, mostram que o principal contributo vem de Espanha, com o país vizinho a ser responsável por 24% do total de porcos da UE, por 9% do de bovinos, por 25% do de ovinos e por 23% do de caprinos. Segue-se França onde se criavam 9% dos suínos e 23% dos bovinos, 12% dos ovinos e dos caprinos do bloco dos 27, num pódio que se fecha com a Alemanha.





Depois há ainda a ter em conta os Estados-Membros "relativamente especializados" em determinadas criações, sinaliza o gabinete de estatística europeu, dando o exemplo da Roménia, que era responsável por 17% da população de ovinos da UE, e da Grécia, que tinha 25% do total de caprinos do bloco dos 27.Apesar de o universo de cabeças de gado na UE ser descrito como "considerável", os números mostram não só uma série de oscilações ao longo da última década como um recuo face ao ano imediatamente anterior: no caso dos suínos, por exemplo, são menos 4 milhões do que em 2020, enquanto no dos bovinos contaram-se menos 860 mil.Portugal somava, a 31 de dezembro, 2,22 milhões de suínos (contra 2,25 milhões em 2020), o equivalente à 1,56% do total estimado no conjunto da UE, o que coloca o país no 12.º posto do 'ranking' da suinicultura, liderado pela Espanha, Alemanha e Dinamarca.Já no caso dos bovinos contavam-se 1,64 milhões de animais (contra 1,67 milhões em 2020), o que faz de Portugal o 11.º maior criador entre os 27 Estados-Membros, com um peso de 2,2%.