Rovensa alarga portefólio de biosoluções para agricultura com compra da Cosmocel

O grupo Rovensa prepara-se para adquirir a Cosmocel, que se dedica ao desenvolvimento, produção e distribuição de bioestimulantes especializados, num negócio que lhe vai permitir alargar o leque de soluções sustentáveis para a agricultura e elevar as receitas em 80% para mais de 650 milhões de euros por ano.



O anúncio da aquisição, que aguarda o aval das autoridades da concorrência, foi feito pela multinacional, mas sem que tenha sido revelado o valor.





Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a Rovensa, com origem no grupo Sapec e que mantém a sua sede em Lisboa, destaca o "portefólio com forte valor acrescentado", que inclui mais de 100 produtos, assim como a "pegada comercial consolidada" da Cosmocel na América do Norte, América Latina, Europa, Médio Oriente e África do Sul.





Com sede em Monterrey, no México, e mais de 60 anos de experiência, a Cosmocel conta atualmente com três centros fabris descritos como de última geração, 11 escritórios e 26 armazéns, tendo ao serviço mais de 700 trabalhadores.Apesar da integração, a Cosmocel "vai continuar a operar como empresa independente, liderada pela atual equipa de gestão e apoiada nas capacidades da Rovensa para acelerar a sua internacionalização e o desenvolvimento do portfólio através das mais recentes inovações".Uma integração que, nas palavras do CEO da Rovensa, Eric van Innis, se afigura "estratégica" para o posicionamento do grupo: "É com entusiasmo que acolhemos a Cosmocel no seio do nosso grupo, reforçando assim a nossa presença global enquanto fornecedores de referência de soluções equilibradas para a agricultura. Esta integração estratégica vem reafirmar as nossas ambições de crescimento no mercado internacional de biosoluções e o nosso forte compromisso para com a agricultura sustentável".