Subida do preço do arroz sem impacto imediato em Portugal, diz CAP

O secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Luís Mira, disse esta segunda-feira que a subida do preço do arroz no mercado mundial não deverá ter impacto imediato nem significativo em Portugal. preço do arroz tem disparado no mercado mundial devido aos receios em torno da oferta deste cereal por causa da seca, que ameaça a produção na Tailândia, e depois de a Índia ter banido algumas exportações, avançou hoje o Jornal de Negócios.Segundo explicou à Lusa o secretário-geral da CAP, "o arroz que se comercializa no mercado mundial é arroz agulha" enquanto "o arroz produzido em Portugal é arroz carolino, na sua maioria".A suspensão de exportações de arroz na Índia devido à seca "provocou logo uma subida de preços no mercado mundial" que "é muito volátil e nervoso", mas essa subida, "para já, não chegará aqui a Portugal" porque o país "tem 'stocks' de arroz e está ainda com a campanha anterior".No entanto, advertiu Luís Mira, "daqui a algum tempo é possível que venha a sentir-se em Portugal este aumento do preço" do arroz, embora "não de forma exagerada".O dirigente da confederação considera difícil prever se ou quando é que os preços do arroz poderão variar em Portugal, porque dependerá sobretudo dos industriais que têm o arroz armazenado e não dos produtores do cereal."A produção deste ano só vai começar a ser colhida a partir de outubro e, portanto, só depois disso é que se saberá se haverá mais quantidade, qual é a produção e tudo isso", referiu."Não há necessidade de as pessoas irem a correr comprar arroz porque o arroz não vai faltar e porque o preço não vai subir de uma forma exagerada", considerou Luís Mira.