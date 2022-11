Calor excessivo no verão faz cair 8% produção de vinho português em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A produção de vinho em Portugal vai recuar este ano 8% face a 2021 para um volume de 6,7 milhões de hectolitros (mhl), de acordo com as primeiras estimativas da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV, na sigla em inglês). Nas “ Perspetivas da Produção Mundial de Vinhos” para 2022, a entidade afirma que em Portugal, o quinto maior produtor de vinho europeu, a colheita este ano foi “afetada pelo calor excessivo

...