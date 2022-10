Donos da Quinta da Pacheca compram Herdade da Rocha

Paulo Pereira e o casal Maria do Céu Gonçalves e Álvaro Lopes, que têm projetos comuns em Portugal e em França, desde 1999,começaram por investir no negócio da viticultura, no Douro Vinhateiro, com a compra da Quinta da Pacheca (Lamego), em 2012, pagando cerca de sete milhões de euros à família Serpa Pimentel.

Desde então que têm somado aquisições: em 2017 comprou a Quinta de São José do Barrilário (Armamar), e em 2020 a propriedade Caminhos Cruzados (Nelas), estendendo-se assim do rio Douro ao Dão.

Com a aquisição da Caminhos Cruzados, fundam o grupo Terras & Terroir, que passa a integrar propriedades vinícolas e de enoturismo, alargando o seu portefólio à Bairrada, com a Quinta do Ortigão, e a Mesão Frio, com as Vila Marim Country Houses.

Esta quarta-feira, 19 de outubro, o grupo Terras & Terroir anunciou mais uma aquisição: a Herdade da Rocha, uma propriedade com 60 hectares, localizada no concelho alentejano do Crato, que "para além da vinha, possui uma charmosa unidade de enoturismo, de que fazem também parte uma tapada cinegética e um campo para treinar golfe", realça a empresa, em comunicado.





(Notícia em atualização)