Preço é boa notícia para amantes de vinho este ano

Os preços dos vinhos de Espanha e de Itália estão a diminuir devido à boa colheita de 2018 e as garrafas da Argentina também ficaram mais baratas por causa da desvalorização do peso, segundo o Rabobank International.

"Os preços do vinho a granel no fim do ano começaram a refletir o impacto da safra grande de 2018 na Europa e os preços dos vinhos espanhóis e italianos tiveram as quebras mais relevantes", revela a equipa de analistas do Rabobank liderada por Stephen Rannekleiv num relatório trimestral. A grande colheita de 2018 "terá um profundo impacto nas tendências de 2019".

Ainda assim, os consumidores podem ter que pagar mais pela qualidade. Os preços de entrada estão a cair em muitos casos, mas os preços de certas variedades e qualidades mantêm-se, salientam os analistas.

Além disso, as vendas pela internet estão a crescer e as margens para os vendedores são atrativas porque há uma oferta de maior qualidade do que a das lojas físicas, realçam. O comércio eletrónico pode oferecer benefícios adicionais, como uma expansão geográfica mais fácil e barata, acrescentaram.

"Além da conveniência, quem compra vinho pela internet procura exclusividade", diz o relatório. O comércio eletrónico oferece aos consumidores "produtos e uma experiência que eles não conseguem encontrar nas lojas locais, e estão dispostos a pagar mais caro por isso".

