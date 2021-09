Rocha da Vidigueira lança “As Velhas” Bonitonas

Ana Rocha quis debutar na vida profissional longe da redoma empresarial da família, mas depois de ter tirado um MBA em marketing na fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, Brasil, em 2012, começou a fermentar a ideia de regressar à Vidigueira, onde, dois anos depois, assumiu a liderança da Morais Rocha Wines, que tinha sido fundada pelo seu pai uma década antes.

Desde então que tem vindo a lançar novos projetos dentro do universo da Morais Rocha Wines, como o "Sei Lá!", que surgiu no mercado em 2016, ano em que a Maria Seruya, artista motivacional dedicada ao envelhecimento feminino lançou o projeto "Velhas Bonitonas - The Power of Old ladies".

Ora, uma das ideias de Ana Rocha era criar um vinho em que as mulheres estivessem em destaque, tendo encontrado no trabalho artístico de Seruya a harmonização perfeita para a sua missão.

Três anos depois do estabelecimento da parceria entre a Morais Rocha Wines e Maria Seruya, a produtora da Vidigueira lança "As Velhas", um vinho que "é uma homenagem às mulheres, um produto inovador e original, que cruza os temas do vinho, da mulher e do envelhecimento", explica a empresa, em comunicado.

Trata-se de um Reserva tinto DOC Alentejo 2017, que é composto pelas castas Alicante, Bouschet, Syrah e Touriga Nacional, que estagiou 12 meses em barricas de carvalho francês e se apresenta numa edição limitada a 1.500 garrafas, num total para venda de 500 "packs", com cada caixa de três garrafas a ter como preço indicativo 44,50 euros.

As imagens das velhas representadas nos rótulos são pinturas de "Velhas Bonitonas – The Power of Old Ladies", um projeto de Seruya "que inspira mulheres a perderem o medo de envelhecer através de intervenções multidisciplinares, sempre com base na arte".

A missão de "As Velhas", enfatiza a empresa, "é criar uma experiência de celebração da vida, e desafiar a um brinde em honra da passagem do tempo, a aceitarmos o que passou, a ter esperança no tempo que ainda há de vir, e a desfrutar do presente", prometendo que "este vinho transmite uma mensagem sobre o passar do tempo, e o que com ele se ganha".

É por isso que o vinho "As Velhas" foi escolhido intencionalmente como um vinho reserva - "Porque tal como os vinhos reserva, é preciso tempo para chegar ao nosso melhor. E as mulheres, com a passagem do tempo, ganham quase sempre mais sabor, personalidade, profundidade e autenticidade", sinaliza.

"O lançamento do vinho ‘As Velhas’ marca mais um passo na evolução da marca Morais Rocha. Temos estado a construir um caminho que queremos que seja diferenciador, e homenagear as mulheres era já um projeto de longa data, que foi agora concretizado. Depois deste, queremos continuar a apresentar ao mercado novas ideias, sempre com vinhos de grande qualidade a preços acessíveis", afirma Ana Rocha.