Sogrape fecha mercado russo contra a guerra

A terceira maior exportadora portuguesa para a Rússia suspendeu as transações comerciais com este país e com a Bielorrússia. A Sogrape diz ser “previsível que as consequências do conflito se estendam para além da zona de combate, afetando os resultados a curto e médio prazo”.

