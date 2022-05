Vinhos: “Há risco de produtores terem de vender o negócio”

Se os produtores não conseguirem refletir no preço dos vinhos a subida dos custos de produção e não tiverem uma solução para os embalar e colocar no mercado, a viabilidade do negócio está em causa, alerta Frederico Falcão.

Vinhos: “Há risco de produtores terem de vender o negócio”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Vinhos: “Há risco de produtores terem de vender o negócio” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar