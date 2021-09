Ford revela novo Fiesta

A Ford revelou esta quinta-feira, na Alemanha, o novo Fiesta, que deverá chegar ao mercado nacional só no próximo ano. Sexta geração do citadino lançado em 2017, o Fiesta beneficiou da habitual atualização de meio da carreira seguindo agora até à sua completa renovação em 2026.

O compacto da Ford apresenta agora uma estética mais arrojada e confiante, um pacote tecnológico melhorado e uma gama de de motores EcoBoost Hybrid com tecnologia ‘mild hybrid’ de 48 Volts e motores EcoBoost a gasolina, que tornam o modelo mais preparado para o futuro.

Entre as novidades na gama, a marca destaca uma maior diferenciação entre as versões: os modelos Connected, ST-Line e Active beneficiam, cada um deles, de elementos de estilo únicos, juntamente com uma variedade alargada de cores exteriores, novas jantes e acabamentos interiores. A gama Fiesta é também alargada com novos níveis de acabamento que amplificam os ST Line e Active, além das versões X dotadas de um vasto equipamento.

A nível tecnológico, a Ford introduz pela primeira vez os faróis LED em todas as variantes do Fiesta, com tecnologia avançada de Matriz de LED que oferece a funcionalidade Glare-Free para as luzes de máximos e que podem também adaptar o padrão do feixe da iluminação para uma melhor visibilidade em condições exigentes.





O novo Fiesta recebe também um painel digital de instrumentos com 12,3 polegadas totalmente configurável para ajuda à condução. Entre outras tecnologias, a informação de Perigo na Via e o alerta de Sentido Proibido fazem a sua estreia no modelo. O sistema utiliza a câmara colocada no para-brisas, em combinação com as informações do sistema de navegação, para alertar os condutores com um aviso sonoro e visual caso estes passem por dois sinais de sentido proibido no acesso a uma autoestrada.

Equipados com o sistema SYNC 3, os novos Fiesta também dispõem do alerta de Ocupante Traseiro, projetado para ajudar os condutores a evitar deixar crianças ou animais de estimação nos veículos, lembrando-os de verificar os bancos traseiros quando as portas traseiras forem abertas no início de uma viagem.

Outras funcionalidades premium disponíveis incluem uma zona de carregamento sem fios para smartphones e um sistema de som da B&O com 10 altifalantes, um subwoofer integrado e um amplificador de processamento de sinal digital de 575 Watts para reproduzir Som Surround selecionável.

Versões eletrificadas

Mecanicamente, as versões eletrificadas EcoBoost Hybrid, concebidas para otimizar os consumos de combustível e reduzir as emissões, contam com um motor de arranque/gerador integrado (BISG), acionado por correia, no lugar do alternador convencional, permitindo a recuperação e armazenamento da energia normalmente perdida durante as fases de travagem e desaceleração para carregar uma bateria de 48 Volts de iões de lítio, refrigerada a ar.

O novo motor EcoBoost Hybrid de 1.0 litros do Fiesta está disponível com 125 e 155 cv de potência, combinado com uma transmissão manual de seis velocidades. A eficiência de combustível é de 4,9 l/100 km e as emissões de CO2 de 111 g/km2, o que representa uma melhoria de 5% em comparação com um motor EcoBoost de 1.0 litros de 125 cavalos sem tecnologia híbrida, com poupanças de até 10% em cenários de condução urbana, de acordo com dados da Ford.

O motor EcoBoost Hybrid de 125 cavalos está também disponível com uma transmissão automática de dupla embraiagem Powershift de sete velocidades, proporcionando mudanças de velocidade suaves para um refinamento otimizado e com consumo de combustível de 5,2 l/100 km e 117 g/km de emissões de CO2 segundo o ciclo WLTP.

Finalmente, o bloco EcoBoost de 1.0 litros dispõe de uma potência de 100 cv, e conta com um consumo de combustível de 5,2 l/100 km e 118 g/km de emissões de CO2.

Desportivo ST

A Ford revelou ainda o novo Fiesta ST desenvolvido pela Ford Performance. A experiência dinâmica a bordo deste pequeno desportivo foi melhorada com novos faróis de Matriz de LED, novos Bancos Performance, detalhes desportivos, incluindo uma nova grelha frontal Chrystaline Grey e uma opção de pintura exterior Mean Green.

Está equipado com o motor EcoBoost de 1.5 litros que disponibiliza 200 cv e o binário máximo subiu de 290 para 320 Nm (mais 10 por cento). Acelera de 0-100 km/h em 6,5 segundos e atinge a velocidade máxima de 230 km/h.

Além dos modos de condução Normal e Sport, o Fiesta ST também conta com um modo Track - em substituição do novo modo Eco do Fiesta - que desativa o controlo de tração e altera as configurações do ESC para o modo ‘wide-slip’, apontando à condução em circuito.