A Autoeuropa vai aumentar a produção do T-Roc até Setembro. Serão mais dois veículos por hora, revela o Público esta segunda-feira.

A Autoeuropa vai aumentar a sua produção até Setembro, a beneficiar do aumento da capacidade das linhas ligadas às áreas de carroçaria, avança o jornal Público, que cita o líder de gestão de produto e planeamento da fábrica da Volkswagen (VW) em Palmela, Markus Haupt.Este aumento de capacidade contribuirá para que sejam produzidos mais de dois T-Roc por hora até Setembro, de acordo com o responsável que revelou esta novidade através do jornal da empresa.O Público adianta que actualmente a Autoeuropa está a produzir entre 26 a 27 T-Roc por hora.