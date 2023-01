Autoeuropa escoa carros por Leixões

No passado recente, devido à crise de semicondutores, a Autoeuropa viu-se obrigada a fabricar automóveis incompletos, estacionando-os temporariamente no exterior do perímetro do complexo de Palmela. Com a produção a já não caber no porto sadino, a fábrica do grupo alemão Volkswagen teve de recorrer a outros parques de grandes dimensões dos distritos de Setúbal e de Lisboa, onde os veículos ficaram a aguardar o

...