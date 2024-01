Carlos Tavares pede mudança nas regras de concorrência da UE para enfrentar chineses

Partilhar artigo



Carlos Tavares, CEO do grupo Stellantis, defende que a União Europeia (UE) terá de rever as regras anti-concorrenciais, que considera já não estarem ajustadas à realidade atual, para evitar que as empresas europeias fiquem em clara desvantagem perante empresas de grande dimensão de outras geografias, em particular da China.



Num encontro com jornalistas na quinta-feira, à margem do Congresso da Ordem dos Engenheiros no Porto, o gestor portuguê...