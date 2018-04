China abre mercado automóvel ao estrangeiro

A China vai eliminar as restrições ao investimento estrangeiro no sector automóvel numa mudança política quer irá abrir o maior mercado automóvel mundial.

Numa altura em que os EUA e a China se encontram envolvidos numa acesa disputa comercial, com imposição de tarifas às importações por parte de ambos os países, Pequim decidiu abrir um dos sectores mais cobiçados pelas empresas estrangeiras.





Agora, Pequim anunciou que esses limites serão suprimidos já este ano para a construção de veículos eléctricos e híbridos. Em 2020 serão eliminados os limites nas viaturas comerciais e, em 2022, em todo o mercado automóvel.



A medida foi bem recebida pela poderosa indústria automóvel alemã, tendo sido aplaudida por empresas como a BMW. A Volkswagen e a Daimler, casa-mãe da Mercedes, mostraram-se mais cautelosas, indicando estar a analisar cuidadosamente as alterações anunciadas.



Os analistas acreditam que, pelo menos no curto prazo, os fabricantes de veículos eléctricos e híbridos serão os mais beneficiados, incluindo a norte-americana Tesla.



Muitos dos fabricantes, contudo, poderão optar por manter as actuais joint-ventures com empresas chinesas, beneficiando das ligações já existentes e capitalizando o facto de os veículos serem apresentados como tendo uma componente chinesa.



Adicionalmente, a China anunciou também que serão eliminados, já este ano, os limites às empresas estrangeiras nos sectores da construção naval e da indústria aeronáutica.



Pequim assegurou que as alterações no sector automóvel não têm qualquer relação com a actual situação de tensão comercial com Washington.

