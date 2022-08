Chinesa EVE Energy vai ser a principal fornecedora de baterias da BMW na Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A chinesa EVE Energy vai ser a principal fornecedora de baterias cilíndricas da BMW na Europa, avança a Reuters, que cita duas fontes próximas do assunto. As baterias serão usadas na nova série de carros elétricos da marca automóvel, que deverão chegar ao mercado em 2025.As novas baterias da EVE serão semelhantes às que a Tesla começou a produzir este ano - tratam-se de baterias cilíndricas de maiores dimensões (46-80), com 46 milímetros de diâmetro e 80 milímetros de comprimento. Este modelo, segundo a empresa liderada por Elon Musk, permitirá reduzir os custos de produção e aumentar a autonomia face à atual geração de baterias



A EVE já é a fornecedora da fabricante alemã na China. Segundo documentos a que a Reuters teve acesso, a empresa que se dedica ao desenvolvimento e produção de baterias, pretende criar uma fábrica de produçao de baterias cilíndricas na China. Já em março deste ano, a empresa anunciou a intenção de abrir uma fábrica de baterias na Hungria.



A mudança de estratégia da BMW, que atualmente usa baterias prismáticas com formato retangular, eleva o posicionamento das baterias cilíndricas.

A chinesa CATL, a maior fabricante de baterias do mundo, também vai fornecer este tipo de baterias à BMW. Não é, contudo, claro a quantidade de baterias que serão fornecidas.