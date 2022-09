Citroën muda identidade de marca e logo

O novo visual reinterpreta o logótipo original adotado pelo seu fundador, André Citroën, o qual se inspirou no sucesso da sua primeira empresa metalomecânica que produzia sistemas de engrenagens no formato de chevron (em "v" ou em "espinha").

O novo emblema sinaliza a transição e a evolução da marca, estreando-se no final deste mês de setembro num veículo conceptual da família Citroën.

Depois, a partir de meados de 2023, versões deste logótipo irão surgir progressivamente nos modelos de produção e nos protótipos da Citroën.

Complementar ao novo logótipo é um novo programa de identidade de marca corporativa e o aparecimento de uma nova assinatura da marca, que promete "Nothing Moves Us Like Citroën", para destacar a revolução que se aproxima em termos de abordagem da marca às futuras soluções de mobilidade acessível e ao seu compromisso para com os os clientes.





Esta evolução da imagem de marca surgirá, gradualmente, no ambiente digital, nos concessionários e a nível institucional.

Desenvolvida pela equipa de design da Citroën, a nova identidade da Citroën resultou da experiência do Stellantis Design Studio, a agência de design interna da Stellantis.