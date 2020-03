Clio destrona Golf como carro mais vendido na UE em fevereiro

1.º Renault Clio 24.914 unidades vendidas em fevereiro. 2.º VW Golf 24.735 unidades vendidas em fevereiro. 3.º Peugeot 208 20.923 unidades vendidas em fevereiro. 4.º Opel Corsa 18.406 unidades vendidas em fevereiro. 5.º Fiat Panda 17.680 unidades vendidas em fevereiro. 6.º Ford Focus 16.730 unidades vendidas em fevereiro. 7.º Citroen C3 16.254 unidades vendidas em fevereiro. 8.º VW Polo 16.181 unidades vendidas em fevereiro. 9.º Skoda Octavia 14.853 unidades vendidas em fevereiro. 10.º Toyota Yaris 14.488 unidades vendidas em fevereiro. 11.º Ford Fiesta 14.239 unidades vendidas em fevereiro. 12.º Peugeot 3008 14.175 unidades vendidas em fevereiro. 13.º VW T-Roc 13.886 unidades vendidas em fevereiro. 14.º Nissan Qashqai 13.680 unidades vendidas em fevereiro. 15.º Toyota Corolla 13.564 unidades vendidas em fevereiro. 16.º VW Tiguan 13.403 unidades vendidas em fevereiro. 17.º Fiat 500 13.344 unidades vendidas em fevereiro. 18.º Renault Captur 12.905 unidades vendidas em fevereiro. 19.º Dacia Sandero 12.541 unidades vendidas em fevereiro. 20.º Mercedes Classe A 12.308 unidades vendidas em fevereiro. 21.º VW T-Cross 11.610 unidades vendidas em fevereiro. 22.º Peugeot 2008 11.356 unidades vendidas em fevereiro. 23.º Peugeot 308 10.715 unidades vendidas em fevereiro. 24.º BMW Série 3 10.629 unidades vendidas em fevereiro. 25.º VW Passat 10.554 unidades vendidas em fevereiro.

Em fevereiro, ainda antes do impacto massivo da pandemia covid-19 na Europa afetar o setor automóvel, o Renault Clio ultrapassou o Volkswagen Golf como modelo de ligeiro de passageiros mais vendido na União Europeia (UE), segundo dados compilados pela Jato Dynamics.

A nova versão do Clio recentemente lançada permitiu ao modelo da fabricante francesa superar, ainda que por curta margem, o rival alemão, que também conta com uma versão nova no mercado.

No mês passado foram matriculados 24.914 unidades do Clio nos 27 Estados-membros, suficientes para ultrapassar o Golf, que contabilizou 24.735 veículos. Ainda assim, ambos os modelos registam quebras homólogas – de 4% no Clio e de 21% no Golf.

A fechar o pódio mensal surge o Peugeot 208, com 20.923 unidades, o que corresponde a um crescimento homólogo de 7%.

No conjunto da UE, as vendas de ligeiros de passageiros recuaram 7% em fevereiro.

O Volkswagen T-Roc, produzido na Autoeuropa, somou 13.886 matrículas, uma quebra de 22%, ocupando a 13.ª posição.

No Top 25 contam-se seis modelos da Volkswagen e quatro da Peugeot. Renault, Fiat, Ford e Toyota colocam dois modelos cada na listagem.

Veículos eletrificados pesam 13% nas vendas