Comprar automóvel sem sair de casa

A MCK Motors, empresa do Grupo Bergé responsável pela importação dos modelos Kia no nosso país, apresentou hoje a sua nova plataforma de compra de automóveis online Kia Vibe (Virtual Buying Experience).





Investimento da Kia Portugal e da sua rede de concessionários no universo digital, a nova plataforma de e-commerce já disponível em www.kiavibe.pt e foi construída como uma viagem interativa que culmina na aquisição de um automóvel.





A nova plataforma distingue-se de outras soluções por permitir cumprir todos os passos da aquisição de um automóvel a partir de um dispositivo digital, desde a escolha do modelo e versão, até à finalização da compra e a entrega do carro, que pode também ela ser feita no domicílio.





Neste processo, não falta a possibilidade de solicitar um ‘test-drive’ em qualquer localização, ou de recorrer ao contacto, por "live vídeo", com um consultor da marca para demonstração e aconselhamento.





O desenvolvimento da plataforma Vibe começou há cerca de um ano, partindo de um iniciativa da Kia Portugal e apoiada pela Trive, uma tecnológica do Grupo Bergé. "Numa altura em que o comércio eletrónico cresce em todo o mundo e entra cada vez mais nos hábitos quotidianos das pessoas, considerámos que este era o caminho lógico a seguir na nossa estratégia de digitalização", afirmou João Seabra, diretor-geral da marca no nosso país.





O responsável da Kia adianta que "a meta essencial do Vibe é exatamente a de facilitar a vida das pessoas e a de criar novos pontos de contacto com a marca. O utilizador escolhe como quer fazer essa viagem interativa, é ele que decide se quer apenas escolher um carro, se quer ser aconselhado remotamente pelos novos digital genius em live vídeo, ou pedir um ‘test-drive’ antes de decidir a compra. Essa é a grande ‘magia’ do Kia Vibe: é o cliente que define como quer estar connosco no universo ‘online’, sabendo que pode finalizar a aquisição do automóvel, se assim o entender, nesse mesmo canal".

Viagem ‘interativa’

A ‘viagem interativa’ começa na plataforma de ‘e-commerce’ onde se encontram todas as viaturas disponíveis no stock da marca em Portugal. O consumidor pode aí configurar os detalhes do automóvel, desde a cor ao nível do equipamento, para o que dispõe de toda a informação detalhada, incluindo o preço final.





Uma das funcionalidades disponibilizadas pelo Kia Vibe é o denominado Live Video, que estabelece uma ligação direta a um digital genius, disponível para fazer uma visita guiada a cada automóvel. Para torná-lo possível, a Kia Portugal investiu na construção de um estúdio dedicado, montado no seu centro logístico situado no Poceirão nos arredores de Setúbal, um espaço de 500 metros quadrados onde dois consultores podem mostrar as viaturas em tempo real e interagir com o potencial comprador.





A vertente transacional do Kia Vibe representa um dos seus fatores mais diferenciadores, ao permitir a finalização da compra. Nesse sentido, a plataforma disponibiliza várias opções de pagamento e de assinatura digital da documentação. Para além da hipótese do pagamento imediato da pré-reserva, por cartão de crédito, existe ainda a modalidade de transferência bancária. No caso de compra a crédito, o Kia Vibe disponibiliza uma plataforma de financiamento com aprovação em 24 horas, consoante os casos.





A ‘viagem interativa’ termina com a entrega do carro e também aqui a plataforma Vibe aposta na comodidade: o comprador pode levantar a viatura no concessionário ou recebê-la em sua casa.





O Kia Vibe representa mais um passo e uma sequência lógica da forte aposta da Kia Portugal no universo digital nos últimos anos. O site da marca, em www.kia.pt , é hoje uma das plataformas online mais completas do setor e registou, em 2019, 1,35 milhões de visitas, tendo sido responsável pelo encaminhamento direto de cerca de 6% das vendas totais de unidades Kia no nosso país.