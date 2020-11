Da pista para a estrada: Lamborghini Huracán STO

Equipado com um motor V10 com 640 cv de potência, capaz de disponibilizar um binário de 565 Nm às 6500 rpm, o Huracán STO de tração traseira acelera em 3,0 segundos nos 0-100 km/h, de 9,0 segundos nos 0-200 km/h, e atinge uma velocidade máxima de 310 km/h.

O Huracán STO conta com um ‘design’ exterior inteiramente novo, em que o perfil Lamborghini foi revisto para otimizar o fluxo de ar. Todos os atributos do Huracán STO derivam da eficiência aerodinâmica e das tecnologias de baixo peso exigidas na competição automóvel.

No interior, destaca-se o uso extensivo de elementos em fibra de carbono em todo o cockpit, incluindo bancos desportivos totalmente em fibra de carbono; interior em Alcantara com a Carbonskin da Lamborghini; alcatifa substituída por tapetes em fibra de carbono; e ligeiros painéis interiores das portas totalmente em fibra de carbono, que se abrem através de simples pegas.

Um arco de segurança traseiro em titânio, com cintos de segurança de quatro pontos de fixação, e o compartimento de bagagens de novo ‘design’, para albergar capacetes, sublinham o forte ADN da competição do Huracán STO.

Os novos gráficos do HMI (Human Machine Interface, interface homem-máquina) marcam presença no ecrã tátil do Huracán, que gere as funções do veículo, incluindo o indicador de modo de condução, o sistema LDVI, as pressões dos pneus a as temperaturas dos travões. Um sistema de telemetria totalmente conectado permite aos pilotos que tripulem o seu Huracán STO em pista monitorizarem e registarem o seu desempenho, e analisarem os dados através da App Lamborghini UNICA.

Com um preço recomendado de 250 mil euros (excluindo impostos) no mercado europeu, as primeiras unidades do novo Lamborghini começam a ser entregues na Primavera de 2021.