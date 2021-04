Dacia lança o elétrico mais barato do mercado

Mobilidade elétrica a um preço ao alcance de todos é a aposta da marca Dacia com o lançamento do pequeno utilitário-desportivo Spring, que só chega ao mercado nacional em outubro próximo, mas as pré-encomendas já estão abertas.



‘Design’ moderno, imagem ao melhor estilo ‘crossover’ citadino, dimensões compactas – 3,73 metros de comprimento, 1,62 metros de largura, 1,51 de altura e 15 cm de distância ao solo – , o Spring Electric tem um habitáculo com capacidade para quatro lugares individuais e oferece 300 litros de espaço de carga, sem contar com o espaço sob o piso reservado para a roda de reserva, que é opcional. Com o rebatimento do banco traseiro, o volume de carga sobe aos 600 litros.



Equipado com uma motorização 100 elétrica, com 33 kW (equivalentes a 44 cv), acoplada a uma bateria de iões de lítio de 26,8 kW, o Spring reivindica uma autonomia de 230 km em ciclo combinado ou 305 km em ciclo urbano (WLTP). A velocidade máxima é de 125 km/h.



Os tempos de recarregamento da bateria variam entre uma hora para uma carga de 80 por cento numa posto rápido e as 14 horas para uma carga de 100 por cento numa tomada doméstica de 2,3 kW. Ou ainda: 5 horas numa wallbox de 7,4 kW e 8h30 numa de 3,7 kW.



O novo elétrico da Dacia está disponível com dois níveis de equipamento – Comfort e Comfort Plus. A versão entrada de gama, Comfort, custa 16.800 euros (13.800 euros com o incentivo do Estado), e inclui de série equipamentos como a assinatura luminosa LED, ar condicionado, rádio com Bluetooth e USB, computador de bordo, vidros dianteiros e traseiros elétricos, espelhos retrovisores exteriores com comando elétrico, jantes de 14 polegadas, banco do condutor regulável em altura, sistema de ajuda ao arranque em subida, limitador de velocidade e sensor de luminosidade.



Por mais 1.500 euros (18.300 euros ou 15.300 euros com o incentivo do Estado), a versão Comfort Plus distingue-se pelos detalhes estilísticos, em laranja, no exterior e no habitáculo, mas também por um nível de equipamento superior, com destaque para a câmara de marcha-atrás, os estofos em pele sintética (TEP), o sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, o sistema multimédia MediaNav de 7 polegadas e o "stripping" lateral com decoração em laranja.



Mais tarde, o Spring também estará disponível nas versões Business (uma solução para frotas de car-sharing), e Cargo, uma versão comercial de dois lugares, com um volume de mala de 1.100 litros e uma carga útil de 325 quilos.



A marca propõe para o seu novo modelo uma garantia de três anos ou 100 mil km e oito anos ou 120 mil km para a bateria.