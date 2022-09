Dacia quer ser líder na mobilidade acessível

Vinte meses depois da apresentação do Renaulution, o plano estratégico corporativo que estabelece o rumo para cada uma das marcas do grupo Renault, os responsáveis da Dacia afirmam estar prontos para avançar e iniciar um novo capítulo na sua história, que inclui uma mudança radical nas interações da marca com os clientes.De forma simbólica, este novo capítulo teve início durante um encontro realizado esta semana em Paris, onde a Dacia anunciou os valores que orientarão a ação da marca e a conceção dos seus produtos nos próximos anos.Na prática, a marca avançou já com a adoção de um novo logótipo, novo ‘design’, novas cores e a renovação a imagem dos concessionários, para reforçar o seu poder de atração e tornar-se um objeto de desejo, sem deixar de lado a aposta na relação custo/benefício.Afinal, o seu objetivo baseia-se numa série de histórias de sucesso: nos últimos 18 anos, oferecendo aos clientes apenas o essencial, a Dacia vendeu 7,5 milhões de automóveis e as vendas a clientes privados posicionam a marca em 3º lugar na Europa.Na força deste registo histórico e desta nova atitude, a marca Dacia diz estar agora mais sincronizada com a sociedade do que nunca, explorando novos territórios e trazendo para o segmento C os valores e as virtudes que a impulsionaram para o sucesso no segmento B.Por isso, os futuros modelas da gama alargam o conceito de essencial a algumas soluções inteligentes fruto das mudanças do tempo.Isso aplica-se aos aspetos práticos - com avanços inovadores como o sistema Media Control ou as barras de tejadilho modulares, substitutas da versão tradicional vendida como um acessório opcional. Também se aplica ao ‘design’: o visual é cool - e não custa mais!A criatividade dá um passo mais à frente, acrescentando uma funcionalidade que sugere horas e lugares para fazer uma pausa na sua aplicação para smartphones. Esta nova funcionalidade está a ser desenvolvida pelas equipas da Dacia, em parceria com o ecossistema da République Software, que inclui o Grupo Renault.Ouro importante passo, em sintonia com a tendência do mercado, é a consolidação da gama com modelos concebidos, especificamente, para a condução fora de estrada.Nesse sentido, a marca vai continuar a oferecer sistemas de tração integral e equipamentos concebidos para atividades ao ar livre, incluindo um ‘kit’, que estará disponível em 2023, que permite, em minutos, montar uma verdadeira cama dupla no modelo Jogger, sem esgotar a bagageira. E uma família de quatro pessoas poderá mesmo associar uma tenda ao compartimento de passageiros para alargar a área habitável.A utilização extensiva de materiais reciclados é outra prioridade para a Dacia. Consequentemente, 12% do plástico utilizado hoje no modelo Duster é reciclado. O objetivo, no entanto, é chegar aos 20% de plástico reciclado na nova geração Duster.Para o conseguir, a Dacia vai utilizar plástico reciclado nas peças que estão fora da vista, o que é, regularmente, o caso hoje em dia, e menos frequente nos dias que correm, nas peças externas visíveis.A Dacia começou a fazer isto com a placa de proteção sob o para-choques frontal do Sandero Stepway, e irá levá-lo ao nível seguinte, com um novo material afinado pelos engenheiros da marca: o Starkle, um composto de plástico reciclado, robusto e elegante, amigo do ambiente.Negócios em Paris, a convite da Dacia