DS torna-se completamente elétrica em 2024

A DS, marca "premium" da Stellantis, vai passar a ser exclusivamente elétrica a partir de 2024, anunciou esta segunda-feira a marca do quarto maior fabricante automóvel mundial.Em comunicado, a Stellantis assinala que a DS conta com "uma gama totalmente eletrificada em comercialização desde 2019".A gama eletrificada representou, aliás, 30% das vendas da DS no ano passado."Esta estratégia de crescimento visa oferecer alta eficiência tecnológica, dinamismo e requinte. Também garante um fluxo contínuo de mobilidade face a regulamentações mais rigorosas sobre a utilização do automóvel, particularmente nos centros das cidades", indica a fabricante.A marca revela ainda que em 2024 será lançada uma versão 100% elétrica do DS 4 e irá também nesse ano revelar "um novo design, lançando o primeiro programa 100% elétrico da Stellantis com base na plataforma STLA MEDIUM".Este modelo contará com "uma bateria de alta capacidade até 104 kWh, para uma autonomia de 700 quilómetros", detalha a DS.