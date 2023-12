EDP reduz em média 30% o preço da eletricidade para carregamentos de carros elétricos fora de casa

A EDP Comercial anunciou esta quarta-feira que vai atualizar o preço da eletricidade nos carregamentos de veículos elétricos fora de casa para 2024, levando a cabo uma redução de 30%, em média, na componente de "energia e estrutura comercial" que será aplicada aos mais de 60 mil cartões de mobilidade elétrica EDP Charge da empresa."Caso o cliente esteja a usufruir de descontos comerciais sobre o preço base, estes serão mantidos", assegura a empresa.A EDP atua no mercado como comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica (CEME), vendendo energia na via pública aos utilizadores de veículos elétricos em Portugal.A partir de 1 de janeiro de 2024, a empresa vai então aplicar uma redução média de 30% na parcela do preço que é definida pelo comercializador de energia. No entanto, o preço final a cobrar aos clientes só será conhecido quando forem publicadas as tarifas definitivas para o próximo ano pela ERSE, o que acontecerá esta sexta-feira, 15 de dezembro.Esta atualização de preços foi já comunicada aos clientes particulares de mais de 60 mil cartões de mobilidade elétrica, garante a EDP, aplicando-se a mesma não só ao cartão EDP Charge como também à app EDP Charge (que conta com 30 mil atualizadores ativos). Esta aplicação permite aos clientes ter uma versão digital do cartão físico ou um cartão 100% virtual para "facilitar a gestão do dia a dia no carregamento público".Por outro lado, no carregamento de veículos elétricos em casa, a EDP Comercial já tinha anunciado uma redução média de 15% na mesma componente (energia e estrutura comercial) nas faturas residenciais. Também aqui será necessário aguardar pelas tarifas de acesso às redes para 2024 para calcular o impacto final nos preços, frisa a EDP.