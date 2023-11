EDP reduz componente do preço da eletricidade em 15% em média a partir de janeiro. Gás desce 2%

A EDP Comercial anunciou esta quarta-feira uma nova redução no componente da fatura que diz respeito ao preço que cobra aos seus clientes pela eletricidade consumida. "A partir de 1 de janeiro de 2024, a EDP Comercial vai voltar a reduzir a sua componente do preço da eletricidade praticado às famílias, aplicando uma redução média de 15% na parcela denominada de "Energia e Estrutura Comercial", informou a empresa numa nota enviada ao Negócios.Apesar desta redução média, ainda não é possível saber se o preço final da energia elétrica para os clientes da EDP em mercado livre vai descer no próximo ano, tendo em conta que as tarifas da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para 2024 só serão conhecida a 15 de dezembro.De acordo com a proposta tarifária, já apresentada em meados de outubro, a ERSE prevê uma subida de preços no mercado regulado em janeiro (+1,9%) e também um aumento significativo das tarifas de acesso às redes, que impactam os preços de todos os clientes de eletricidade em Portugal (tanto do mercado livre como do regulado). A ERSE propôs que para as famílias esta componente da fatura tenha um aumento de 48,1 euros por MWh, quando em 2023 atingiram um valor negativo (-30,4 euros por MWh). O mais provável é mesmo que os portugueses vejam as suas contas da luz crescer no próximo ano, tal como já admitiu o Governo.No que diz respeito à EDP, a elétrica diz que esta redução média de 15% na sua componente de eletricidade (a única parte da fatura que a empresa realmente comtrola, além do valor cobrado pela potência contratada, ou "aluguer do contador") "é possível graças à evolução positiva dos custos com aquisição de energia nos mercados grossistas e enquadra-se no compromisso da EDP Comercial de repor a estabilidade e os preços aos seus clientes, que foram impactados com o contexto internacional dos últimos anos"."No entanto, o preço final que será aplicado aos clientes residenciais só poderá será calculado do depois de publicadas pelo regulador as Tarifas de Acesso às Redes finais para 2024", ressalva a EDP.Já no caso do gás, cujas tarifas finais foram conhecidas em outubro, a EDP antecipa que a fatura final dos clientes residenciais voltará a descer em janeiro, com uma redução média de 2%.Em janeiro de 2023 a EDP tinha já comunicado uma descida de 2,5% na componente de eletricidade, a que seguiu uma outra redução em julho (-21%). No gás, as reduções na componente preço foram de 20% em abril e 26% em outubro.