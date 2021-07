Escassez de baterias será o próximo teste para veículos elétricos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A crescente procura por veículos elétricos e os desafios para a obtenção de matérias-primas podem encolher a oferta de baterias para as fabricantes automóveis, que já enfrentam uma crise na indústria de semicondutores, de acordo com um importante fabricante chinês."Quando a falta de chips for resolvida, a maior escassez a ser enfrentada pela indústria será de baterias", disse Yang Hongxin, presidente do conselho ...