Estado da Bahia procura investidores chineses com fecho das fábricas da Ford

O governo do estado brasileiro da Bahia informou hoje que procura possíveis investidores da China para assumir a fábrica de automóveis da Ford na cidade baiana de Camaçari, que será encerrada até ao final do ano.O governo regional confirmou que contactou a embaixada chinesa para sondar potenciais investidores interessados em assumir os negócios da Ford no estado.A Ford também vai encerrar uma fábrica na cidade de Taubaté, no estado brasileiro de São Paulo, e outra em Horizonte, no Ceará, o que paralisará totalmente a produção da empresa norte-americana no Brasil após mais de um século de operação local.Em nota, a Ford atribuiu sua saída do Brasil à "persistente capacidade ociosa do setor e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas".A decisão da Ford de encerrar toda a sua produção fabril no país sul-americano vai gerar cinco mil despedimentos. A Ford já tinha fechado uma fábrica em São Bernardo do Campo (na foto), no cinturão industrial de São Paulo, em 2019.O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Wagner Santana, expressou a sua surpresa com a "rapidez" com que a Ford "abdicou" de um mercado como o brasileiro, com 210 milhões de habitantes. "Se parar de produzir no Brasil, o mercado brasileiro também pode desistir da Ford", disse Santana numa gravação áudio enviada a jornalistas.A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entidade patronal do setor automóvel do Brasil, por sua vez, lamentou a decisão da Ford e destacou que a saída da empresa norte-americana "corrobora" os alertas feitos pela entidade sobre a ociosidade da produção local.Segundo dados da Anfavea, a produção de veículos no país caiu 31,6% em 2020 em relação ao ano anterior devido à crise gerada pela pandemia de covid-19, que interrompeu um ciclo de três anos de recuperação do setor.A Anfavea projetou, na semana passada, que espera um aumento de 15% nas vendas de automóveis novos, crescimento de 9% nas exportações e subida de 25% na produção de veículos no Brasil. Estas previsões podem ser revistas com o encerramento das fábricas da Ford.